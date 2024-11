André Carrillo no va a Alianza Lima: "hay gente malintencionada, prefiero mi tranquilidad"

Además, agregó que la situación va mucho más allá de si quisiera volver y guiarse por el corazón. Para André Carrillo la situación ha ido variando con los años: "También pasa por el tema económico, la calidad de vida. A lo mejor estar en Lima yo no voy a tener una vida que me guste, no voy a poder salir que pueda hacer mi vida sin problemas, tu sabes cómo es la prensa allá."

André Carrillo en Al-Hilal

"Han hablado muchas cosas de mí cuando he estado en Perú comiendo un restaurante comiendo tranquilamente y me involucraban en cosas que no tenía nada que ver. En las últimas convocatorias me involucraban en algo que no era e inventan cosas con mala intención y es algo que prefiero evitar. Europa es un buen lugar, quiero mi tranquilidad para mí y mi familia", sentenció André Carrillo.