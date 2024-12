Cindy Novoa se despide de Alianza Lima con emotivo mensaje: "Soy parte de su historia"

Alianza Lima Femenino anunció en sus redes sociales que Cindy Novoa no iba a seguir en el club para la temporada 2022. Lamentablemente para la talentosa jugadora, las lesiones no le permitieron mostrar su mejor versión con camiseta blanquiazul.

He tenido buenos y malos momentos pero me quedo con lo mejor durante mi estadía, para que recordar los difíciles momentos cuando la felicidad de lograr el título juntos a muchas compañeras que fueron campeonas por primera vez quedará por siempre en mis recuerdos, lo logramos chicas. Me voy tranquila y agradecida por todas las personas que me hicieron sentir como en casa, desde el utilero hasta la administración, para los muchos hinchas que me trataron con respeto, quiero agradecerles por respetar mi trabajo. Una mención especial para ti Sandy Dorador, por defenderme, fuiste una gran compañera te voy a extrañar mucho!