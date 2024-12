Alianza Lima: voleibolista Marina Scherer gritaba los goles de Guerrero en el Inter

Con el plantel armado y el buen entrenamiento a cargo de Carlos Aparicio, las sub campeonas de la temporada anterior, irán con todo en la conquista del máximo galardón nacional. Marina Scherer (27), por supuesto, desea contribuir toda su capacidad para salir victoriosas junto a sus nuevas compañeras.

"Siento mucho cariño de los hinchas, y por eso, voy a entregarme al cien por ciento por esta camiseta", declaró a Azul y Blanco. Una lesión le impidió no jugar en el debut con victoria ante Deportivo Alianza. "Ya me siento recuperada y lista para debutar", indicó la deportista feliz por el trato de los médicos.

Le gusta mucho el fútbol y es hincha del Inter de Porto Alegre, ex equipo de Paolo Guerrero . Marina Scherer confiesa que gritaba cada uno de los goles que el 'Depredador' convertía con el 'Colorado'. "Sí (gritaba sus goles), los que tuve la suerte de ver. Es un gran jugador y goleador", sostuvo Marina.

"Empecé jugando fútbol, me gustaba anotar goles. Hasta que un día un profesor me invitó a jugar vóley y desde ahí me agarró la pasión por este deporte (tenía entre 13 a 14 años). Igual sucedió con mi hermana Simone quien también le gustaba el fútbol", culminó la armadora. Su debut sería ante Géminis.