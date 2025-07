Autuori no dudó y dio firme calificativo a Cauteruccio tras dejar Sporting Cristal: "Es un..."

Sporting Cristal ganó 2-1 a Atlético Grau en la agonía del partido y de esa manera cerró su participación en el Torneo Apertura, ahora los celestes se alistan para iniciar con el pie derecho el Clausura y así disputar el título nacional.

En la previa del compromiso, Paulo Autuori habló sobre la salida Martín Cauteruccio, quien dejó Sporting Cristal para jugar en Bolívar. El DT de Sporting Cristal no dudó en elogiar al experimentado delantero y señaló que no están para lamentos.

"Es un tipazo (Martín Cauteruccio) y le deseamos lo mejor, pero no estamos para lamentaciones", expresó el entrenador de Sporting Cristal a las cámaras de L1 MAX. Declaraciones que desataron una serie de comentarios en las redes sociales.

Martín Cauteruccio fue goleador en Sporting Cristal

Algunos fanáticos indicaron que Cauteruccio es un jugador clave en el equipo y no se debió aceptar su salida. Otros, expresaron que si un futbolista no quiere seguir en el club, no se le puede obligar a cumplir su contrato.

Martín Cauteruccio dejó en el pasado a Sporting Cristal

El delantero Martín Cauteruccio fue presentado por todo lo alto en Bolívar. Expresó su emoción por afrontar este reto deportivo y señaló que va a dejar todo en el campo de juego para que el club pueda alcanzar sus objetivos.

"No lo tomo como presión, siento que es un hermoso desafío porque, como lo decía, soy un jugador que viene aportar para todos y lo vamos a tomar con mucha responsabilidad", indicó Cauteruccio.