Sporting Cristal lanzó importante oferta por delantero mundialista con Uruguay: "Se reúne..."

Sporting Cristal quiere dar el golpe en el mercado de pases para reforzar su plantel de la mejor manera de cara al Torneo Clausura 2025 y así poder pelear el título nacional. Los rimenses buscarán mejorar su delantera ante la salida de Martín Cauteruccio y sorprendieron al iniciar las gestiones por un delantero que jugó una Copa del Mundo con la selección uruguaya.

Sporting Cristal ofertó por delantero mundialista con Uruguay

De acuerdo con la información difundida por el periodista Sebastián Giovanelli, la directiva de Cristal presentó una oferta formal por el futbolista Abel Hernández, jugador del Liverpool de Uruguay, con el objetivo de cerrar cuanto antes su incorporación. Además, aseguró que esta oferta ha sido bien vista por el delantero, quien se reuniría en los próximos días con la directiva de su club para definir su salida.

"Una oferta del Club Sporting Cristal sacude a Abel Hernández. El delantero se reúne hoy con el presidente de Liverpool, José Luis Palma, y el empresario Oscar Bentancur para analizar su posible salida", publicó el comunicado en su cuenta de 'X'.

Abel Hernández podría reforzar a Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

De esta forma, Sporting Cristal, conscientes de que están en debe con su hinchada, se aseguraría tener un importante goleador que viene destacando con Liverpool de Uruguay, donde lleva 14 goles en la temporada. Los 'Cerveceros' darían un gran golpe en el mercado ilusionados con poder alzar el título nacional a final de temporada.

Abel Hernández disputó la Copa del Mundo con Uruguay

El destacado delantero ha tenido un pasado en las diversas categoría menores de la selección de Uruguay, donde fue destacando y se ganó una convocatoria para la selección mayor en 2010. Debido a su gran desempeño en el campo se llegó a meter en la lista para disputar el Mundial 2014.

En dicho torneo, Abel Hernández no tuvo una gran participación y solo logró disputar 2 partidos con los 'charrúas', donde no logró marcar goles. No obstante, se mantuvo en el equipo y tuvo participación en otros torneo internacionales con el combinado de su país.

Abel Hernández ha sido internacional con Uruguay.

Trayectoria de Abel Hernández