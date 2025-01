Bustos tras el empate de Alianza ante Boys: "A este plantel no se le puede reprochar nada"

Finalmente, Carlos Bustos dio a conocer que sabe del fastidio que puede tener el hincha de Alianza Lima por estos dos resultados. Sin embargo, mencionó que a este plantel no se le puede reprochar nada. "No estamos contentos, no era un arranque que pretendíamos a inicio de temporada. Entiendo de la ambición de conseguir resultados, pero a este plantel no se le puede reprochar nada", sentenció.