¿Quién es Emilio Saba, cómo juega y qué falta para ser presentado en Alianza Lima?

Es lateral derecho y le falta mejorar mucho la parte defensiva. Una de las virtudes que tiene es el liderazgo dentro del campo, prueba de ello es que fue capitán en la selección sub 24. Además, ha jugado en otras posiciones, lo que le convierte en polifuncional. No obstante, hay cosas que tiene por trabajar; por ejemplo, en ataque no se suele proyectar mucho, y prueba de ello es que no ha participado de muchos goles que ha hecho su equipo. En la profesional, todavía no sabe lo que es gritar un tanto, cosa que el hincha grone debería preocuparse.