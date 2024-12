Alianza Lima tomó firme decisión con fichaje de talentoso mundialista uruguayo

Alianza Lima esperará para negociar con Pablo Ceppelini.

Recordemos que el torneo colombiano culmina este domingo 22 de diciembre con el partido entre Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, que se enfrentan en la final de vuelta por el título nacional. En la ida ambos clubes igualaron 1-1 y todo se definirá en casa del conjunto verdolaga, por lo que Pablo Ceppelini puede despedirse del club saliendo campeón.

Pese a que quizá no lo sepas, te contamos que Pablo Cepellini llegó a disputar la Copa del Mundo 2011 con la selección de Uruguay, aunque en su categoría Sub 20. El mediocampista ofensivo jugó los tres partidos de la fase de grupos, pero no consiguió anotar y la Celeste se fue de forma prematura de la competición que se realizó en Colombia.