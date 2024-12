Alianza Lima: ¿Por qué Gorosito y Navarro tardan en fichar a los cuatro extranjeros?

Alianza Lima se enfoca en brillar en el 2025 y no dejará nada al azar para lograr construir un plantel acorde a las necesidades de alegría que necesitan los “blanquiazules”.

De momento Alianza Lima contrató a dos jugadores, uno nacional y otro internaciones. Se trata del mediocampista Jean Pierre Archimbaud, ex Melgar, y el portero boliviano Guillermo Viscarra, ex The Strongest.