Gorosito contó qué le dijo Ureta a Lavandeira y dejó potente respuesta sobre Bustos: "No me..."

"Es muy difícil analizar en cámara lenta porque ahí parece que si. Pero él no tiene donde pisar. Hay que analizar porque el árbitro le dijo a Pablo (Lavandeira) que no era roja, era amarilla, porque no fue apropósito", manifestó el 'Pipo'.

"Cada uno obra como le parece y yo no soy quién para juzgar lo que hacen los demás. El cariño con los hinchas de Alianza me los quiero ganar por los resultados, que el equipos gane y no por estar hablando mal de un colega. Cada uno es dueño de hacer lo que le parece, no sé si está bien o está mal pero no me gustaría meterme en un terreno que no me corresponde. Con el mayor de los respetos", sentenció.