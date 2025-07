Carlos Zambrano da impensada respuesta sobre su presencia en el partido ante UTC: "Difícil"

Alianza Lima cierra este sábado su participación en el Torneo Apertura 2025 visitando a UTC en Cajabamba por la fecha 19. Los blanquiazules se juegan sus últimas chances de ganar el título, por lo que esperan tener a todas sus figuras al 100% para afrontar el partido. Sin embargo, Carlos Zambrano sorprendió al dar una inesperada respuesta sobre su presencia en la cancha contra los cajamarquinos.

Los dirigidos por Néstor Gorosito tuvieron su primera jornada de entrenamientos de la semana este lunes en su predio ubicado en Lurín y a su salida, el zaguero central y referente del equipo reveló que es complicado que se pueda recuperar de su lesión a tiempo.

"Difícil" fue la respuesta del 'Kaiser' ante la pregunta del reportero de América TV sobre si llegaría para este fin de semana en entrevista con este y otros medios de comunicación como Jax Latin Media (ver video), por lo que el propio jugador no se ve defendiendo la camiseta victoriana para lamento de sus hinchas.

Video: Jax Latin Media

Carlos Zambrano ha perdido la fe de jugar ante UTC

Tras el triunfo contra Melgar en Arequipa hace poco más de una semana, el futbolista de 35 años se realizó exámenes médicos y se le diagnosticó un pequeño desgarro en el posterior del muslo izquierdo, lesión de la cual tenía esperanza de recuperarse para la última jornada del Apertura, aunque posiblemente no pueda ocurrir.

"Recién me pude hacer la resonancia y ya tengo los resultados. Tengo un pequeño desgarro, felizmente no es tan grave, es de primer grado. De 10 a 14 días de para, pero yo me conozco y normalmente regreso antes de tiempoConozco mi cuerpo y cuando sé que puedo dar, voy a estar en el campo. Hoy en día no estoy para arriesgar mucho, pero quiero estar en Cajabamba", declaró hace poco a radio Exitosa.

Video: Exitosa Deportes

Carlos Zambrano sería una gran baja para Alianza Lima

Si se llega a confirmar su ausencia, Carlos Zambrano sería una baja muy sensible para Alianza Lima pues además de ser uno de los referentes, es una pieza muy importante en la zona defensiva. Es más, ha disputado 1550 minutos en 18 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, todos como titular, pero no ha podido anotar goles ni asistir.

Carlos Zambrano es uno de los titulares indiscutibles para Néstor Gorosito en Alianza Lima. Foto: Carlos Félix / URPI GLR