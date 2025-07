Figura de Alianza Lima reveló que se perderá el partido ante Binacional: "Tengo un..."

La lucha por el título del Torneo Apertura 2025 es cosa de solo tres equipos. Uno de ellos es Alianza Lima, que este sábado recibe a Binacional en Matute con el objetivo de sumar tres puntos para seguir con opciones de ser campeón en la última fecha. Sin embargo, el DT Néstor Gorosito no podrá contar con una de sus piezas claves en el once titular para el encuentro.

Nos referimos a Carlos Zambrano. A pesar que el club de La Victoria no lo ha anunciado, el propio zaguero central confirmó que se perderá el encuentro frente al 'Poderoso del Sur' ya que le diagnosticaron un desgarro de primer grado en el muslo posterior izquierdo que lo tendrá fuera de las canchas entre 10 a 14 días.

"Ayer recién me pude hacer la resonancia y ya tengo los resultados. Tengo un pequeño desgarro, felizmente no es tan grave, es de primer grado. De 10 a 14 días de para, pero yo me conozco y normalmente regreso antes de tiempo", confirmó el experimentado defensor aliancista en entrevista con el programa Exitosa Deportes.

Carlos Zambrano tiene fe que se recuperará para la última fecha del Torneo Apertura

De acuerdo al tiempo estimado que mencionó Zambrano, prácticamente le diría adiós a lo que resta del Apertura. Sin embargo, el 'Kaiser' se muestra optimista y espera estar disponible para la última jornada frente a UTC en Cajabamba el próximo 12 de julio, porque con lesiones pasadas se pudo recuperar en menor tiempo.

"Conozco mi cuerpo y cuando sé que puedo dar, voy a estar en el campo. Hoy en día no estoy para arriesgar mucho, pero quiero estar en Cajabamba", agregó el experimentado futbolista de 35 años en el espacio emitido por Radio Exitosa.

Carlos Zambrano espera poder recuperarse de su lesión para el partido ante UTC.

¿Cómo se lesionó Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano estaba siendo uno de los más destacados de Alianza Lima ante Melgar, pero cuando el reloj marcaba los 52 minutos, en una disputa aérea por el balón con Cristian Bordacahar terminó sentido del muslo izquierdo, por lo que se tiró al gramado de juego con visibles gestos de dolor. Tras ser observado por el cuerpo médico, no pudo continuar el compromiso y fue reemplazado por Jesús Castillo.

