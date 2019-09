¡Alza la voz! Pablo Bengoechea: "Los últimos fallos arbitrales han sido favorables a los mismos equipos" [VIDEO]

Alianza Lima logró una importante victoria por 1-0 sobre Real Garcilaso y quedó a dos puntos del líder Universitario, su siguiente rival en el Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar. Pablo Bengoechea aprovechó para hablar del superclásico, pero también se refirió a los diferentes fallos arbitrales que vienen generando polémica.



En conferencia de prensa, el estratega de Alianza Lima se refirió a los fallos arbitrales cometidos en esta fecha del Torneo Clausura -en los partidos de Universitario y Sporting Cristal-.



"Nosotros hablamos con los chicos para que no protesten, para que se dediquen a jugar pero no está siendo sencillo porque ellos ven los partidos de los demás equipos y se están equivocando muy seguido. Nosotros vamos a seguir hablando con los muchachos para que no protesten, para que colaboren con los árbitros pero es un tema de preocupación la cantidad de errores que está habiendo para los mismos equipos. En estas últimas fechas están errando seguido a favor de los mismos", aseguró inicialmente.

Tras ello, fue consultado sobre el polémico penal cobrado a favor de Universitario de Deportes, aunque evitó referirse de forma puntual. Así, enfatizó su queja.



"No me voy a meter a comentar el partido de ayer, yo veo todo, los errores también, es una preocupación que tenemos. Estamos en la pelea por el título y me parece que los últimos fallos han sido favorables a los mismos equipos y eso molesta. Entendemos que los árbitros se equivoquen pero que no se equivoquen siempre para el mismo lado", agregó.

Habló sobre el clásico

El técnico de Alianza Lima calentó las cosas en la previa del superclásico del fútbol peruano, en el cual podría quedar en el primer lugar en caso derrote a Universitario, líder del certamen con 19 unidades.

"El clásico es una historia aparte a todo, no importa cómo uno llega a ese día pero es un partido con mucha historia, es el partido más lindo para jugar. Imagino que vamos a llegar muy bien, tenemos futbolistas que saben jugar ese tipo de partidos y vamos a jugar contra el que va puntero. Vamos a ir con todo para intentar sumar 3 puntos y quedar en la primera posición nosotros", manifestó.

Finalmente, también habló sobre la baja de Gonzalo Godoy, quien quedó descartado para el clásico tras el duelo ante Real Garcilaso.

"Hay varias opciones, Fuentes, Beltrán , Salazar. Por otro lado, Pedro terminó medio cargado, es normal, viene de jugar en la selección, con viajes, fue a la altura la semana pasada pero nada que la alegría de una victoria no lo recupere", sentenció.