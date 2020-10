Alianza Lima vs Cantolao: anularon gol de Ceballos pese a no estar en posición adelantada - VIDEO

Alianza Lima vs Academia Cantolao chocan este sábado por la fecha 17 del Torneo Apertura 2020 y el duelo ya dejó una polémica en el Estadio Alberto Gallardo. El juez de línea invalidó un gol del 'Delfín' convertido por Mario Ceballos al considerar que había fuera de juego. No obstante, la repetición de la televisión demostró que, claramente, no había ello.

A los 10', Ceballos recibió un balón ante la marca de Montoya y luego efectuó un disparo que terminó superando al golero Espinoza. Sin embargo, la celebración fue efímera por la decisión arbitral.

El juez de línea había señalado que Ceballos estaba fuera de juego en la jugada previa al gol. Sin embargo, este se encontraba por detrás del defensa de Alianza Lima y sí se encontraba habilitado al momento de anotar el tanto.

La jugada viene siendo comentada en redes sociales y también por parte de la transmisión local, la cual hizo hincapié en este nuevo error arbitral en la Liga 1.

Cabe recordar que en la Liga 1 no se ha implementado el VAR para el Torneo Apertura ni el Clasurua, tecnología que en otras partes del mundo pudo revertir errores arbitrales como el de esta ocasión.