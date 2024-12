Municipal empató con UTC pero punto ganado lo perderá en la mesa

El primer gol de la tarde lo hizo Municipal a los 31 minutos del partido. El central Hervé Kambou falló en la salida, y los “ediles” recuperaron y Erinson Ramírez no perdonó: amagó a los centrales con el pie derecho y de izquierda fusiló a Libman.

El propio Sandoval ejecutó el penal pero el arquero Diego Melían le tapó; no obstante, el ex Cristal aprovechó el rebote para poner el 1-1 final. Un empate que a la “Academia” no le suma, pues le restarán un punto por atrasarse con los pagos a su plantel.