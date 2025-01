Alexander Succar: "Estamos para pelear el campeonato, el grupo la tiene clara"

Alexander Succar ha alcanzado una interesante racha que beneficia a Universitario. El atacante anotó por segunda vez consecutiva en la Liga 1: contribuyó al empate 2-2 ante Sporting Cristal y a la victoria por 3-1 sobre Cienciano.

"Tuve una para bastante larga y significativa. Me hizo reevaluar y replantear cosas sobre mi vida, pero ahora me siento mejor físicamente, se ha abierto el arco y me siento cómodo jugando de nuevo", expresó a Fútbol Como Cancha de RPP.

Succar reveló que meditó la posibilidad de retirarse debido a las constantes lesiones. "En diciembre, cuando pude jugar la final con Cristal, sentía que ya no quería nada, tenía muchos dolores. Se lo dije en una cena a mi familia y me dijeron que no. Luego alargué mi vínculo porque era la 'U'".

Asimismo, agradeció la confianza brindada por Ángel Comizzo. "Ahora el profesor no solo me pone como 9, sino también por los lados. Ayer (ante Cienciano) entré por derecha, no entré de 9 porque estaba Enzo. Ahora me siento versátil y tengo posibilidades de usar por ambas bandas".

"Estuve mucho tiempo desconectado durante la lesión, empecé a ver otros temas, evaluar otras opciones. Ahora estoy estudiando porque sé que la carrera del fútbol es muy corta y estoy disfrutando el momento", acotó.

Finalmente, luego de haber recuperado la sintonía, reveló que viene disfrutando este momento. "Después de todo esto que me tocó vivir, le perdí el rumbo a la competencia o la idea de la Selección".