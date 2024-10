¡Lo último! Universitario acordó con Martín Palermo y solo falta el envío del contrato

Dentro de la “U” indican que así como resolvieron el vínculo con Comizzo, pueden hacer contrataciones poque el club no debe de quedar acéfalo y Sunat aún no nombró formalmente a ningún administrador para transferir poderes. ¿Es ético? Tal vez no porque habrá una nueva administración, según lo que indicó Sunat, y más cuando a Palermo se le quiere hacer un contrato largo. Lo cierto es que en la “U” nunca hay paz y el que sea el nuevo DT vendría aceptando todo lo que podría pasar.