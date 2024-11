Cusco FC empató 2-2 con Cienciano en un partidazo por la Liga 1

El compromiso inició muy intenso y apenas a los 10’ de la primera mitad llegó el tanto de Jordan Guivin para favorecer a Cienciano. No obstante, a los 38’ apareció Víctor Cedron y puso el 1-1 con el que ambos equipos se irían al descanso. Tras ello, apenas iniciar el complemento, Orbe Gastelú se fue expulsado en Cusco FC.y a los 60’ Koichi Aparicio siguió sus pasos para los rivales.

Ya en los descuentos, cuando parecía que no habrían más emociones, Matías Abisab hizo acto de presencia y convirtió el 2-1 a favor de los dirigidos por Marcelo Grioni. Sin embargo, el fútbol es el deporte más apasionante porque cualquier cosa puede pasar hasta el pitazo final y así fue, porque a apenas dos minutos después (90+3’) Adrián Ugarriza puso el 2-2 definitivo.

Marcelo Grioni, ahora DT de Cusco FC, enfrentará a su ex equipo Cienciano del Cusco. El argentino comandará al plantel que no la pasa nada bien luego de recibir 3 derrotas seguidas: UTC 2-1, Carlos Mannucci por 2-3 y Sporting Cristal por 4-1. El estratega argentino necesita de esos 3 puntos y que mejor ante el rival del mismo departamento aunque sabe que no será nada fácil.