Sebastián Abreu reveló que pudo haber jugado en Universitario y Sport Boys

El exdelantero de la selección uruguaya , Sebastián Abreu , confesó que pudo haber venido, en su etapa como jugador, a vestir los colores de Universitario de Deportes y Sport Boys del Callao, pero afirmó que no pudo concretar su llegada al balompié nacional por temas económicos y porque dudaban que podría haber tenido un buen rendimiento por su avanzada edad.

"El primero fue Universitario y el otro fue Sport Boys, el primero no se dio por temas económicos y al último le generaba ciertas dudas por el tema de la edad (40 años), pero cuando fui al fútbol chileno logre ser goleador, y bueno eso fue lo que no es conocer lo que uno puede tener en interno. De todos modos me quede con esa sensación de poder experimentar en el fútbol peruano, ya que el jugador peruano tiene buena técnica", indicó en GolPerú.