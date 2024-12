Gregorio Pérez resaltó que ganaron a Binacional gracias a la "garra"

Sufrió, pero ganó, tal como manda su historia. A pesar de no realizar su mejor encuentro era vital sumar los tres puntos para seguir peleando por el cupo a la Libertadores. Tras el pitazo final, Gregorio Pérez habló sobre las incidencias del encuentro y resaltó las virtudes futbolísticas de Binacional.

"No dejo de reconocer que pasamos momentos de zozobra sobre todo en el primer tiempo. No jugamos tan bien como queríamos pero tuvimos otras cosas que nos llevó al triunfo y que están relacionadas con la historia de la U, con jugar con ese corazón, con esa garra, no dar la pelota por perdida. Ganar esta clase de partidos es una señal importante", señaló Gregorio Pérez a RPP.