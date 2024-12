Irven Ávila y su mensaje a Alianza: "Sporting Cristal no va a guardar ningún arma"

Irven Ávila analizó sobre el encuentro que sostendrán ante los blanquiazules y señaló que no se guardarán nada. Van a buscar los tres puntos para seguir sumando en la tabla acumulada.

"Sporting Cristal no va a guardar ningún arma, saldrá a plantear el partido que se está trabajando durante esta semana", indicó el delantero celeste en conferencia de prensa.

El delantero celeste fue consultado sobre la final de la Liga 1 que sostendrán ante Alianza Lima. Ávila indicó que no le interesa qué equipo llega como favorito, lo importante es corregir errores.

"Yo no sé quién sea favorito, en lo personal eso me tiene sin cuidado. Simplemente me preocupa más lo que podamos hacer nosotros en la interna y corregir ciertos errores", finalizó.