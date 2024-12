José Carvallo no quiere que asista el público a la última fecha de la Liga 1

José Carvallo , portero de Universitario , atraviesa uno de los mejores momentos en el club después de un largo tiempo. El futbolista también considerado por Ricardo Gareca , habló fuerte sobre la posibilidad de ver a hinchas en la última fecha de la Liga 1 Betsson . Para el capitán del conjunto merengue, no habría sentido de habilitar el acceso a los estadios y considera que el torneo debería terminar tal cual y como se inició.

"No sé si se permitirá gente en la última fecha de la Fase 2, no le vería mucho sentido si es que ya todo el torneo se ha jugado sin público. Debería terminar tal como está, además no habría paridad por los equipos de provincia", dijo en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP.