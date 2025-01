Universitario: Ferrari descartó la posibilidad de fichar a Dos Santos para el 2022

"El tema de Jonathan Dos Santos es inviable, no estamos en la capacidad de tener a un jugador que está en la liga mexicana, es un tema imposible de tratar", respondió Ferrari con respecto al delantero uruguayo.

En la conferencia de prensa, también estuvo el entrenador Gregorio Pérez y comentó que no ha tenido contacto con el atacante que trajo en la temporada pasada. "No he estado en comunicación con Jonathan Dos Santos. Su futuro es quedarse en México", afirmó.