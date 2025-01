Butrón se refirió a la salida de Deza en Stein: "Necesita un 'para ya' para recapacitar"

Una situación difícil para el estratega nacional, ya que tuvo a varias personas a su alrededor que creyeron que con la salida de Jean Deza se iba a perder la contundencia del equipo para lograr el ansiado ascenso. No obstante, ahora los resultados abalan al entrenador que vuelve a llevar a un equipo a Primera División.

Por si fuera poco, en diálogo con GolPerú, el DT de Carlos Stein dejó en claro que Jean Deza tiene mucho potencial en el fútbol, pero que si no tiene un alto a todas las indisciplinas se le pasará el tiempo en pro a su carrera.

"En el camino tuvimos que tomar decisiones duras, en la parte disciplinaria. En la cual varios podían decir que se debilitaba el equipo. Es una decisión dura (sobre Jean Deza) que tocó tomar, pero siempre en busca de lo mejor. Creo que si él no tiene un "para ya" no va a recapacitar y el fútbol se le va a pasar, si es que ya no se le está pasando sus últimas fichas. Aunque es joven, pero nos costó", declaró Jahir Butrón.