¡No van más! Ascues, Cruzado y Rodríguez no seguirán en Alianza Atlético

El 'Vendaval' no tuvo la temporada esperada en la Liga 1 para el 2021, tras su retorno a la primera división se reforzó con jugadores de experiencia y teniendo al mando a Jahír Butrón. Sin embargo, los malos resultados llevaron a que Alianza Atlético acabe el año con el argentino Marcelo Vivas. Ahora con miras al 2022 las cosas han tomado un rumbo distinto con el plantel.

Entre los nombres de experiencia con el que reforzó el 2021 estaban Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues y Alberto Rodríguez. Los ex Alianza Lima ya no serán tomados en cuenta para el 2022, luego del descenso de los tres jugadores en el 2020 cruzaron a las filas del club 'churre' y ahora no cuentan con equipo, así lo informó el periodista Luiggi Archimbaud.