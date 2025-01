Waldir Sáenz y el pedido especial en Alianza Lima: "Farfán debe ir desde el arranque"

Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras mañana desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional por la primera final de la Liga 1 Betsson . Por esa razón, el ex goleador Blanquiazul le hizo un pedido especial al técnico Carlos Bustos, ya que para él, Jefferson Farfán debería liderar el ataque desde el pitazo inicial del compromiso.

"Estos son partidos donde no se deben dar ventajas y debes poner lo mejor que tienes. Jefferson Farfán debe ir desde el arranque", dijo 'Wally' sobre la final ante los celestes en entrevista con GOLPERÚ.

"No hay favoritos. He tenido la suerte de jugar finales y a veces menos llegado con menos, otras con más. Sin embargo los partidos son difíciles. Acá es es 180 minutos y no habrá otra oportunidad jugar, por eso tienes que prepararte", agregó.