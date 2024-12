¿Su nuevo jale? Erick Osores posó con camiseta de Mannucci y hasta se vacunó con ella

Luego de una campaña irregular en la Liga 1, Carlos A. Mannucci terminó la temporada con un gran sin sabor por no haber alcanzado un torneo internacional: quedó en el noveno puesto del acumulado, a un punto de Ayacucho, octavo, que clasificó a la 'Suda'.

"Estaba vestido en terno, pero -para no complicarme en la vacunación- tenía en mi carro una camiseta del glorioso Carlos A. Mannucci de Trujillo y me la puse. Me vacunaré con ella. ¡Vamos!", se escucha en el video que compartió en redes sociales.