¡Hacia el 'compadre'! Fabiola Herrera dejará Universitario para irse a Alianza Lima

Universitario de Deportes viene sufriendo bajas en su plantel Femenino con miras a la Liga 2022 . Hace pocas horas se conoció que Gianella Romero no continuaría más en tienda crema y rápidamente se concretó su fichaje a Alianza Lima . Otra de las futbolistas que tampoco estará en la siguiente temporada es Alondra Vilchez , quién con mucha pena se despidió luego de 8 años del club.

Sin embargo, ellas no serían las únicas, sino también se sumaría Fabiola Herrera. La mediocampista de la Selección Peruana Femenina no renovaría con las 'merengues' y su futuro está muy cerca del conjunto 'blanquiazul'. Si bien aún no existe nada concreto, el cuadro de La Victoria quiere sumarla a sus filas para volver a ser protagonistas en la temporada entrante.