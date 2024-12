Yuriel Celi anotó un gol en su debut con el Carlos A. Mannucci

"Estoy muy contento con mi llegada a Mannucci, he encontrado un grupo humano muy bueno, unido y comprometido que no da una pelota por perdida, busca siempre ser protagonista. El comando técnico es muy riguroso y está pendiente de todos los detalles. Confío en que haremos una buena temporada", indicó Celi.

Sobre su gol al conjunto de Piura expresó "En una jugada con buena elaboración, José Carlos Fernández me asiste y hago el gol. Empezar con gol me motiva más. Me estoy preparando con mucha conciencia. Tengo planes ambiciosos con Mannuci este año. Voy a devolverles la confianza en la cancha".