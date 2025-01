Alianza Lima: ¿Cómo le fue en su debut del 2021, año en que salió campeón de la Liga 1?

Eso sí, no habrá fiesta en las tribunas. ¿Cómo así? Lo que pasa es que debido a las recientes decisiones tomadas por el Tribunas de Arbitraje Deportivo (TAS), no se consiguieron las garantías necesarias. Incluso, Alianza Lima intentó postergar el partido por la pérdida económica que significará, pero al final no se pudo.