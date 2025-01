Christofer Gonzales: ¿Seguirá en Sporting Cristal al término de su contrato?

"Canchita" busca la consolidación en el 2022 para volver a dar un salto al exterior, por ello todavía no busca aventurarse en analizar su futuro y aguardará paciente cerrar bien el año con Sporting Cristal consiguiendo el título para tomar una decisión.

A principio de enero, surgió dos posibilidades de la MLS para volver a emigrar, pero se decidió no progresar en la operación al no ajustarse a los requerimientos. La propuesta no llenó los ojos, además la cercanía de los partidos de Eliminatorias frenó alguna opción.