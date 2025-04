Raúl Ruidíaz es tendencia nacional tras anotar un doblete con Atlético Grau

Raul Ruidíaz se estrenó en la Liga 1 bajo la camiseta de Atlético Grau con 2 goles que le dieron el empate ante Sport Boys del Callao. Quienes no se quedaron con las ganas de comentar fueron los hinchas del fútbol peruano que a través de X (antes Twitter) volvieron tendencia a la “pulga”.

El ariete apareció está fecha para hacer feliz a todos los hinchas del Grau al lograr una paridad agónica de 3 a 3. Bajo los 12 pasos, Ruidíaz anotó dos tantos a los 83 minutos y a los 90+10 del segundo tiempo. Los goles de su rival fueron de Hohberg (42’ y 84’) y Da Campo (68’). Rodrigo Vilca también anotó a los 27 de la primera mitad.

El primer gol de Ruidíaz con Atlético Grau

El segundo gol de Ruidíaz con Atlético Grau

Ruidíaz se volvió tendencia tras su doblete

Luego de anotar dos goles, los usuarios del X, entre medios deportivos, fanáticos, hinchas y más, volvieron en tendencia a Raúl Ruidíaz. Esto, ya que causa mucha sorpresa que un jugador con solo 180 minutos haya marcado dos goles a diferencia de otros jugadores.

Raul Ruidíaz es tendencia por X

Hinchas de Universitario compara a Ruidíaz con Churín

Los hinchas de Universitario de Deportes, por su lado, no dejaron pasar esto y compararon a Diego Churín con el 9 peruano. Tras anotar dos tantos en el enfrentamiento, los merengues no dudaron en dejar mensajes comparativos. "Jean Ferrari y Manuel Barreto no sabe de fútbol". "Ya superó en goles a Diego Churín de Universitario", exclamaron los fanáticos.

Hinchas merengues compraron a Raúl Ruidíaz con Churín

Raúl Ruidiaz y su llegada a Atlético Grau

Raúl Ruidíaz, uno de los goleadores más destacados del fútbol peruano, regresó al país en abril de 2025 para unirse a Atlético Grau de Piura. El delantero de 34 años firmó contrato por toda la temporada 2025, con opción de extenderlo hasta finales de 2026