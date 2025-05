DT de Cusco FC mortificado sobre la situación de Marco Saravia ante la 'U': "La decisión..."

El Torneo Apertura 2025 ha llegado a su fecha 11 y uno de los partidos que promete causar mayor expectativa será el que tenga como protagonistas a Universitario vs. Cusco FC este sábado 3 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En la previa a este partido, se dio a conocer que Marco Saravia, zaguero central del cuadro imperial, sería una baja de consideración pues tiene contrato vigente con los cremas. Sobre el tema habló el DT Miguel Rondelli, quien mostró su molestia ante los medios de comunicación.

DT de Cusco FC mortificado por el caso Marco Saravia previo a partido ante Universitario

El estratega argentino brindó una conferencia de prensa el último miércoles en el Complejo Deportivo del equipo en Oropesa, donde expresó su infonformidad cuando se refirió a la ausencia del 'Faraón' contra la 'U', asegurando que desconoce si hay una condición en el vínculo del jugador que le impida jugar y que no debería existir la clausula del miedo en el fútbol peruano.

"Desconozco sinceramente si en el contrato (de Marco Saravia) hay una clausula. Por más que la tenga, yo les hago una pregunta. El fútbol peruano está inscrita en la CONMEBOL y esta en FIFA. Si hay un problema, ¿dónde se va a reclamar? A la FIFA o al TAS. ¿En estos lugares existe la clausula del miedo? Si yo lo pongo, ¿puede Universitario reclamar ante la FIFA los puntos? Si lo pongo, ¿en qué estaría inclumpliendo? Yo no he hablado con alguien de la 'U'. La decisión la tomo yo, por más que me informen", declaró.

Miguel Rondelli cuenta con Marco Saravia para enfrentar a Universitario

En esa misma línea, el entrenador de 47 años fue tajante al decir que tiene en cuenta a Saravia para el duelo a disputarse en la altura del Cusco ya que sabe que no perdería los puntos. Además, criticó a los clubes que ceden futbolistas a otras instituciones y que estos tengan esa condición de que no juegue contra las escuadras a las que pertenecen.

"Si el club viene y me informa: 'Mire profe, hicimos un acuerdo en el contrato de… Esta bien, mi pregunta es, ¿pierdo los puntos? No sé el acuerdo que hicieron ellos. Yo lo estoy tomando en cuenta porque la clausula del miedo no existe porque si no, ¿en qué quedamos? Que en el día de mañana, los clubes más poderosos compren a los mejores jugadores del Perú, los tienen en su plantel, los dan a préstamo y después con ellos no puede jugar nadie. La FIFA es clara, si usted lo da a préstamo, no existe clausula del miedo", añadió.

El DT Miguel Rondelli tendría en mente utilizar a Marco Saravia ante Universitario. Foto: Cusco FC

¿Qué pasa si Marco Saravia juega con Cusco FC ante Universitario?

Es preciso señalar que Marco Saravia todavía pertenece a Universitario hasta diciembre del presente año, pero fue prestado a Cusco FC para que tenga más oportunidades de jugar este 2025. Por esa razón, si el comando técnico de los 'Guerreros Dorados' decide ponerlo en cancha contra los merengues, deberán de pagar una penalidad al club de Ate que está establecida en el contrato firmado por ambas instituciones.