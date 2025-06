Goleador argentino emociona a hinchas de Melgar al aparecer jugando importante partido de Liga

FBC Melgar recibió una gran noticia de cara a la recta final del Torneo Apertura 2025, pues una de sus más importantes figuras del extranjero ha vuelto a las canchas para disputar un importante partido de certamen peruano, emocionando de esta manera a los hinchas rojinegros, quienes esperan que vuelva a recuperar su mejor nivel.

Tras 267 días de ausencia, el delantero argentino Bernardo Cuesta pisó nuevamente un terreno de juego con camiseta del conjunto 'Misitano' este lunes, pero en el encuentro frente a Juventud Alfa en Arequipa por la fecha 9 del grupo D de la Liga 3 2025. El experimentado atacante arrancó las acciones y, así como lo había anticipado el DT del primer equipo, Walter Ribonetto, jugó los primeros 45 minutos.

De acuerdo al periodista Renzo Gambarini, 'Berni' se mostró participativo en las acciones y disputó cada balón sin el miedo que se puede esperar de un futbolista que recién fue dado de alta por una lesión ligamentaria, generando cuatro ocasiones de gol y siendo una pieza importante en el triunfo del 'Dominó' por 2-1.

Bernardo Cuesta volvió a jugar un partido con Melgar, más precisamente 45 minutos en duelo de Liga 3. Foto: FBC Melgar

"Muy contento de poder entrar de nuevo a una cancha, de hacer lo que me gusta. Después de un largo proceso que fue el tema de la lesión, volver a estar acá me da una felicidad muy grande y es un premio al esfuerzo de todos estos meses. Estamos sumando ritmo y minutos, iremos de a pocos. A medida que me sienta en óptimas condiciones para sumar al primer equipo, así será", declaró el jugador de 36 años en entrevista con los medios de comunicación.

Video: X - Carlos Alpaca

¿Por qué Bernardo Cuesta estuvo mucho tiempo ausente de las canchas?

En setiembre del 2024, durante un encuentro frente a Atlético Grau, Cuesta sufrió una fuerte dolencia en la rodilla derecha que le impidió continuar las acciones. Días después se confirmó lo peor, pues se le diagnosticó una grave lesión a los ligamentos y a los meniscos, por lo que estuvo ocho meses de baja.

¿Cuándo volvería Bernardo Cuesta a tener minutos con el primer equipo de Melgar?

Según información del comunicador Rudy Estremadoyro, Bernardo Cuesta podría volver a tener minutos con el plantel principal de FBC Melgar recién en la fecha 17 del Torneo Apertura contra Alianza Lima en Matute, pero antes el comando técnico del equipo buscará que tenga minutos de juego con la reserva, cosa que ya comenzó a hacer.

Bernardo Cuesta podría volver a jugar la Liga 1 con Melgar ante Alianza Lima. Foto: FBC Melgar