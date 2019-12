Resumen 2019: Los jugadores peruanos que tuvieron menos participación en el año

A días de terminar el año, en Líbero decidimos analizar lo que nos dejó el 2019. Uno de los grandes temas fue la aparición de nuevos valores para la 'Bicolor', pero también llamó poderosamente la atención la ausencia y hasta desaparición de algunos.

Beto Da Silva

El delantero de 22 años continúa deambulando en el fútbol. Afincado los últimos meses en Deportivo La Coruña de la Segunda División de España, Beto no ha podido mantener una regularidad importante que le permita regresar a la selección así como dar el salto a un mejor club.

Desde su venta (año 2015 de Sporting Cristal a PSV), Da Silva apenas ha sumado 6 goles en los últimos cuatro años. Una cifra alarmante si se tiene en cuenta que en su despegue llegó a tener la misma cantidad de goles en 16 partidos.

Es considerado uno de los mejores jugadores de la plantilla de Deporivo La Coruña, sin embargo, el histórico club pasa por uno de sus peores momentos: es colero y es candidato a partir hacia la Tercera División. En 21 partidos, ha sumado tan solo dos victorias, nueve empates y diez caídas.

Ricardo Gareca lo tenía en la mira e incluso fue convocado, no obstante, su poca continuidad generó que sea relegado. Bajo este panorama, Alianza Lima pretende repatriarlo para revalorizarlo. Pablo Bengoechea lo ha pretendido desde 2017 y espera que pueda concretarse para 2020.

Alberto Rodríguez

El zaguero de Universitario, Alberto Rodríguez, vivió un año 2019 de terror. El 'Mudo' no logró recuperarse de la rotura del tendón de aquiles y no pudo disputar ni un solo partido con el equipo principal de la 'U': jugó algunos cotejos en reserva para agarrar ritmo, pero no fue tomado en cuenta por Ángel Comizzo.

A pesar de sus 35 años, Rodríguez sigue en los planes de Universitario a pedido de Gregorio Pérez. El DT uruguayo reveló haber sostenido una importante reunión con el defensor mundialista y confía en tenerlo en su plantilla para la próxima campaña.

No obstante, Alianza Lima le ha lanzado una tentadora oferta a pedido de Pablo Bengoechea. El estratega 'oriental' lo quiere si o si para afrontar la Copa Libertadores 2020 y seguir peleando la posibilidad de conorarse campeón de la Liga 1.

Una importante continuidad podría generar su regreso a la selección peruana que debuta de visita ante Paraguay en marzo. Ricardo Gareca lo vería como una interesante alternativa a la zaga principal de la 'Bicolor' que es conformada por Luis Abram y Carlos Zambrano.

Christian Ramos

Otro de los que se terminó 'borrando' fue Christian Ramos. La 'Sombra' no fue el mismo luego de terminar la Copa del Mundo de Rusia 2018. Fue traspasado del Veracruz hacia al Al Nassr de Arabia Saudita, sin embargo, no pudo consolidarse en el campeonato asiático.

Ello generó su retorno a Sudamérica y terminó recalando en FBC Melgar. Tampoco pudo asentarse en la institución 'rojinegra' y a mitad de año fue presentado en Universitario de Deportes. Bajo la conducción de Ángel Comizzo, cumplió una regular labor.

Cuando se presumía que renovaría con la 'crema' terminó decidiendo su arribo a la Universidad César Vallejo. El cuadro 'poeta' dirigido por José Del Solar le alcanzó una importante oferta económica y Ramos, a sus 31 años, decidió aceptarlo.