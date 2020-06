Roberto Chale sobre su magnífico control de balón: "Fue al estilo de 'Manguera' Villanueva" [VIDEO]

Una retransmisión de los partidos de la selección peruana, en el Mundial México 1970, pudo evidenciar el talento de los jugadores de aquella época. La generación actual nunca pudo ver un duelo completo de figuras como Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, Hugo Sotil, Alberto Gallardo, Perico León, Roberto Chale, entre otros.

Justamente el 'Niño Terrible', que tenía como acompañante a Ramón Mifflin en la zona medular, se animó a derrochar su vasta técnica en una particular jugada: capitalizó un rechazo de la zaga peruana y llegó a 'matar' la pelota con su pierna derecha.

Este hecho causó admiración para aquellos que miraron por primera vez el referido cotejo. Se habían escuchado relatos acerca de Roberto Chale, pero una tonalidad es distinta cuando se le aprecia en acción: el otrora volante de Universitario se animó a revelar bajo que influencia realizó dicha acción.

"Esa bajada de pelota que todos hablan, fue al estilo Alejandro Villanueva. Mi padre me la enseñó, siempre me hablaba de como la hacía 'Manguera'. Solo que a él le salía mejor, antes que caiga al piso la tocaba a un compañero", reveló para TV Perú.

Alejandro Villanueva, máximo ídolo de Alianza Lima, fue otro de los jugadores que llegó a destacar con la selección peruana así como con el cuadro íntimo. 'Manguera' es considerado como uno de los creadores de la identidad del fútbol peruano debido a su característico juego pícaro y elegante.

Roberto Chale | "Sabía que Claudio Pizarro llegaría lejos"

Roberto Chale también fue uno de los entrenadores más icónicos de nuestro balompié. Supo imponer su nombre como estratega de la 'Bicolor' así como de diferentes equipos: Universitario, Alianza Lima, Deportivo Pesquero, entre otros.

Justamente, en las filas del desaparecido club chimbotano, Chale llegó a marcar el destino de uno de los jugadores peruanos más exitosos en el exterior: Claudio Pizarro. El 'Bombardero' debutó a los 16 años de la mano del otrora volante.

Es de conocimiento público, la gran trayectoria que cosechó Claudio Pizarro a lo largo de los años de su carrera futbolística. Este hecho fue recordado por Chale quien refirió que no dudó en que su ex pupilo logre el éxito anhelado.

"Él ganaba en bochas, ping pong, casino y básquet. Yo cuando vi eso, dije este debe jugar como sea. No solo por un tema de condiciones sino por ese amor propio. Sabía que llegaría lejos y no me equivoqué", reveló Chale a TV Perú.

Finalmente, Roberto Chale criticó el bajo nivel que tienen los dirigentes en el fútbol peruano. "Los dirigentes del fútbol peruano son así desde siempre. Cuando no te quieren ponen excusas. Hasta te mandan a pintar la casa para que te vayas. Saben de leyes pero cero de fútbol. No saben ni parar una pelota, algunos ni infancia tuvieron", detalló.