Nolberto Solano salió en defensa de Carlos Zambrano: "A mí también me han expulsado"

El asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, Nolberto Solano, salió a respaldar a Carlos Zambrano, quien fue objeto de duras críticas por haber sido expulsado en el clásico argentino entre Boca vs River.

"Carlos (Zambrano) es un privilegiado y puede decir lo que es Boca. Ahora es más exigente incluso que cuando me tocó estar a mí. El periodismo te saca todo, pero él tiene el respaldo de un gran técnico como Russo”, expresó 'Ñol' en conversación con PBO Campeonísimo.

Solano recordó una anécdota a su recién llegada a Boca Juniors. El 'Maestrito', apodo que recibió por parte de Diego Armando Maradona, fue expulsado en su partido de debut.

“Una lástima lo que le pasó en el clásico, pero se habló demasiado. Zambrano es un crack y jugador de selección. Jugó un gran partido, pero estas cosas (expulsión) empañan su buena actuación. A mí también me sacaron una roja en Boca y fue cuando debuté”, detalló.

Carlos Zambrano formó parte de la línea de tres que instauró Miguel Ángel Russo ante los 'Millonarios' de Marcelo Gallardo. El 'Kaiser' tuvo referenciado a Santos Borré y Nicolás de la Cruz.

Justamente, a este último, aplicó un codazo en el cuello lo que terminó costándole la primera tarjeta amarilla. Participó activamente en el penal generado por Capaldo, que terminó en gol de Sebastián Villa, sin embargo, todo se vino abajo con la expulsión luego de un manotazo a Matías Suárez.

Respecto al amistoso frustrado, Nolberto Solano indicó que se canceló por la pandemia del coronavirus. Las restricciones que poseen algunos países menoscaba el trabajo de Ricardo Gareca.

“Nos comunicaron que no se va a poder hacer el amistoso (Perú vs. Chile en Estados Unidos). Se cancela por esta situación. Gareca quería ver jugadores en este amistoso, pero por la pandemia no se va a poder jugar, pues había muchos requisitos”, concluyó.