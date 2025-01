Renzo Garcés elogió a Christian Ramos y habló de su futuro en la Selección Peruana

"Uno siempre quisiera ser llamado a la Selección. Siempre estoy con la expectativa de que el profesor Ricardo Gareca me requiera para algún partido. Pero, más allá de no haber tenido minutos en la Copal América, fue una bonita experiencia. El entrenamiento es a otro ritmo y eso ayuda bastante" , manifestó el 'Charapa' en RPP Noticias.

Además, Renzo Garcés indicó que le dejó una buena impresión al cuerpo técnico de la Selección Peruana en la última Copa América: "El profesor Néstor Bonillo me felicitó, porque, a pesar de no haber jugado, siempre hubo predisposición de entrenamiento. Llegará el momento en que el profesor (Ricardo Gareca) dé la lista de convocados y así esté o no en la lista, voy a seguir trabajando".