Selección peruana: Jefferson Farfán tiene grandes posibilidades de jugar Eliminatorias

El '10 de la Calle' demostró que mantiene la calidad y la jerarquía para competir al más alto nivel, en ese sentido no es descabellado pensar que puede sumarse al equipo de todos. Una ventaja para la FPF es que no es necesario enviar una carta de reserva a Alianza Lima , es decir, si Gareca lo requiere, mañana mismo podría estar trabajando con el grupo.

"Farfán ha jugado en situaciones no ideales, pero es tanta la fortaleza que tiene, que no descartaría a Farfán. No me atrevería a descartarlo por lo competitivo que es él. No ha sido convocado porque anhelamos que pueda tener minutos y continuidad. Estamos observándolo, viéndolo. Está en ese proceso él. Vamos a ir siguiéndolo, a ver cómo va evolucionando", manifestó el DT.