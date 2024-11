Ricardo Gareca y la razón por la cual eligió a Távara en lugar de Aquino

El volante de buen momento en América se quedó al margen, aún sin ninguna explicación. Aunque su no participación en la última Copa América habría hecho que pueda salir de los planes iniciales. "No le toca estar. Nada más. Que no sea llamado Aquino, no es nada personal con él, me gustó lo que vimos en la Copa América, está más ligado con esto que con otra cosa", dijo Ricardo Gareca.