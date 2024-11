Casemiro tras victoria ante Perú: "Tenemos que comenzar a pensar en el Mundial"

La Selección Peruana no pudo sumar de a tres ante Brasil y se complica en sus aspiraciones por llegar a la Copa del Mundo Qatar 2022 . Cosa distinta se vive en la 'Canarinha', quien está en lo más alto de la tabla y sólo piensa en lo que será el máximo torneo de selecciones para el próximo año. Así lo dio a conocer el volante Casemiro durante unas declaraciones post partido, el cual hace ver distintas realidades con los planteles participantes.

El mediocampista del Real Madrid fue claro al decir que ya piensan en el Mundial Qatar 2022, dado la posición que hay en la tabla de posiciones. Queda claro que han sido muy superiores en estas ocho jornadas disputadas y no hay rival quien pueda frenar su seguidilla de victorias.

"No estamos clasificados aún y respetamos a todos los rivales, pero tenemos que comenzar a pensar en el Mundial. Tenemos que garantizar primero la clasificación, pero no podemos dejar de pensar en lo que viene. Ganamos pese a que faltaron muchos jugadores. Eso les dio oportunidad a nuevos jugadores y muestra que estamos caminando bien", manifestó Casemiro luego de culminar el Perú vs Brasil.