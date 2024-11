Pierde chances: Perú cayó por 2-0 ante Brasil y se complica en las Eliminatorias

La selección peruana no pudo ante su similar de Brasil y terminó cediendo por 2-0 en el Estadio Arena Pernambuco. Con goles de Everton Ribeiro y Neymar, el plantel dirigido por Tite lidera en solitario la tabla de posiciones en las Eliminatorias Qatar 2022 al sumar 24 puntos en ocho partidos.

Pagamos caro nuestros errores defensivos. Lamentablemente, no fue la noche de Anderson Santamaría. El zaguero de la 'Bicolor' tuvo responsabilidad directa en el 1-0 luego de haberse dormido en una salida, en donde terminó perdiendo en el vivo a Neymar. Posteriormente, un rebote fallido terminó cayéndole al delantero del PSG quien solo tuvo que añadirla.

Así se viven en las calles de Recife a pocas horas del partido entre Perú vs Brasil.

Para calentar el partido, en las redes sociales no se hizo esperar los hilarantes memes como previa del Perú vs Brasil.

Estos son los equipos confirmados que estarán mandando Ricardo Gareca y Tité para el Perú vs Brasil.

Según explicó el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, Ricardo Gareca decidió que la selección peruana no entrene por motivos climáticos.

Selección peruana no entrenó en la mañana previo al duelo ante Brasil

Once confirmado de Perú para enfrentar a Brasil

¡Vamos a sumar! 💯💯💯 El árbitro colombiano será el encargado de pitar el Brasil vs. Perú en Recife. https://t.co/ZP59n1jSDU

Brasil vs. Perú juegan en el Arena Pernambucano.

Luis Advíncula cae en el área brasileña, pero el árbitro Roldán no compra.

Se juegan los últimos 45 minutos del partido entre Brasil vs. Perú.

La selección peruana a través de Edison Flores logra un nuevo intento ofensivo, pero no tiene resultado.

El banco de Perú reclama un presunto penal sobre Gabriel Costa, pero Wilmar Roldán no cobró.

El zaguero de la selección peruana, Alexander Callens, no logró que Neymar pueda voltear y con ello se diluyó la capacidad ofensiva de Brasil.

El delantero de Brasil agredió a Alexander Callens, pero sorpresivamente Wilmar Roldán no lo expulsó. Fue amonestado con tarjeta amarilla.

En los Estados Unidos , la empresa Integrated Sports tendrá la transmisión exclusiva del partido Perú y Brasil vía PPV (Pay Per View) para Fubo Sports Network (por cable y televisión satelital) bajo un costo de 29.95 dólares en los proveedores de cable como DirecTV y Dish. Para tener más información sobre cómo solicitar el servicio ingrese a www.eliminatorias.tv .

Perú vs. Brasil, partido por las Eliminatorias.

En Sudamérica, la señal de TNT Sports 2, TNT Sports 3. TNT Sports Go y Estadio TNT Sports televisarán el cotejo para Chile, mientras que la aplicación Caracol Play lo hará para Colombia; TyC Sports Play para Argentina; El Canal del Fútbol en Ecuador; TiGO Sports en Bolivia; SporTV, Canais Globo y NOW NET e Claro lo harán para Brasil. Paraguay y Uruguay son los países de la región que no televisa el Perú-Brasil.