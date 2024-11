Selección Peruana y los próximos tres partidos de Eliminatorias

A enfocarnos en la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022 de octubre. La Selección Peruana volverá a tener tres partidos importantes en el mes ‘morado’ por la lucha en clasificar a la Copa del Mundo y LÍBERO te lo cuenta con lujos y detalles.

El primero será el próximo 7 de octubre. El equipo de Ricardo Gareca volverá al Nacional de Lima para enfrentar a Chile en una edición más del ‘Clásico del Pacífico’.

Para este compromiso lo más probable es que se amplié el foro de asistentes. De esta manera la Selección Peruana podrá tener el apoyo de su hinchada.

Luego, la Selección Peruana terminará esta nueva fecha triple con dos duelos de visita: el domingo 10 ante Bolivia en La Paz y el jueves 14 frente a Argentina.

Sobre el papel, el objetivo de la Selección Peruana volverá a conseguir como mínimo siete puntos para continuar en la lucha por la clasificación a Qatar 2022.

Para ese entonces, el ‘Tigre’ Gareca podrá contar con un Guerrero con más ritmo futbolístico, así como de Lapadula y los otros convocados como Carrillo, Cueva, Tapia, entre otros. ¡Vamos, Perú! Que hay que chances de volver a un mundial de fútbol.

Fecha triple de octubre

Fecha 11 - jueves 7 de octubre

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Paraguay vs. Argentina

Ecuador vs. Bolivia

Fecha 5 - domingo 10 de octubre

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay

Fecha 12 - jueves 14 de octubre