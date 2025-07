Florida en contra ICE y Donald Trump: manifestantes protestan contra 'Alligator Alcatraz' tras muerte de inmigrante

El sábado 5 de julio, por segundo día consecutivo, los manifestantes en el sur de Florida alzaron sus voces afuera de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lugar donde falleció una inmigrante haitiana. ¿La razón? Pronunciarse en contra de la mega prisión 'Alligator Alcatraz', las políticas migratorias de Donald Trump y los fondos adicionales que recibirá ICE para acelerar las deportaciones masivas. En esta nota te comentamos todos los pormenores de esta situación.

Manifestantes se pronuncian contra ICE frente al Centro de Transición de Broward

Según CBS News, protestantes se congregaron a las afueras del Centro de Transición de Broward, una de las instalaciones de ICE. En aquel lugar, Marie Ange Blaise, inmigrante de 44 años, falleció bajo custodia migratoria. La causa de su muerte sigue en investigación y los agentes de migración defienden la detención alegando que la mujer había entrado a Estados Unidos sin permiso.

No obstante, estas palabras no son suficientes para los protestantes, sobre todo en una situación como la de ahora: con 'Alligator Alcatraz' inaugurado hace una semana. "Queremos asegurarnos de que estas cosas no les vuelvan a ocurrir a nuestros hijos ni a otros inmigrantes", explicó la organizadora Widline Pierre. "Queremos asegurarnos de que se puedan prevenir".

En la misma línea, los habitantes del sur de Florida expresaron su disconformidad en relación a la mega prisión migratoria, tachándola de inhumana. "Es lo peor por muchísimas cosas", comunicaron. "Primero, no debería estar en esa tierra. Primero que nada. Segundo, no está en un lugar seguro". Aun así, las cosas se complican tras el envío de 75 millones dólares a los agentes de ICE.

¿Qué se sabe de 'Alligator Alcatraz'?

Según informes de Delaware Online, 'Alligator Alcatraz' es el nombre con el que se conoce un centro de detención de inmigrantes, similar a la famosa prisión de California. La diferencia recae en que, en este caso, la instalación está ubicada en una pista de aterrizaje desierta en medio de los Everglades de Florida. Este lugar tiene una especie de barrera natural que lo hace aún más remoto y peligroso.

Cabe mencionar que la instalación ha generado un fuerte rechazo entre políticos y grupos activistas debido a preocupaciones tanto humanitarias como ambientales. Su ubicación remota, en pleno corazón de los Everglades, rodeada de mosquitos, pitones y caimanes, además de las extremas condiciones climáticas de la región y su vulnerabilidad a huracanes, ha intensificado las críticas.

'Alligator Alcatraz' fue una propuesta aprobada por Trump.