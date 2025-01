Ricardo Gareca: "La gente ha estado mucho tiempo lejos de los estadios"

Sabe que el hincha peruano aún confía en la Selección Peruana y que ese apoyo será decisivo para poder sumar de a tres en estas últimas seis fechas de Eliminatorias Qatar 2022 . El 'Tigre' Gareca se refirió así: "El estadio es de una condición abierta, en muchos países permiten que la gente no use mascarillas. Es un espacio abierto con ventilación o mantienen distancia es donde menos aforo hay."

Además, Ricardo Gareca fue respetuoso respecto a las decisiones del Gobierno del Perú pero pidió que se tome mejor criterio para los estadios pensando en la gente y sobretodo en los hinchas: "No nos queremos meter en ciertas cuestiones pero creemos que se pueda permitir mayor aforo. Donde la gente tiene menos riesgo e inclusive se le piden dos vacunas. No quiero estar en contra de los demás pero en otros comercios no son tan reestrictivos."