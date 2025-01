Gareca sobre la fiesta de Farfán: "Yo contemplo todo, no justifico ni critico"

El argentino no quiso juzgar ni defender pero pidió que se consideren los factores humanos y sociales que rodean a todos en este contexto de pandemia. Ricardo Gareca , entrenador de la Selección Peruana , dio sus impresiones sobre la fiesta que realizó Jefferson Farfán hace unos días por su cumpleaños número 37.

"No quiero profundizar mucho en el tema, pero hay que tener en cuenta una serie de factores, son casi 2 años (de pandemia) en los que estamos todos en este contexto y muchos ya estamos cansados", comentó el argentino de 63 años.

"No justifico ni critico el accionar de Jefferson, un jugador con varios años, pero contemplo todo, los factores que nos rodean. Ahora las disposiciones son para unas actividades pero para otras no. Para manifestaciones o mítines políticos si se permiten las aglomeraciones pero para otras actividades no", siguió explicando.