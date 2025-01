Ormeño, Flores y Ruidíaz son las ausencias de Perú para enfrentar a Bolivia y Venezuela

La Selección Peruana tendrá que enfrentar a Bolivia y Venezuela en la fecha doble de noviembre por las Eliminatorias Qatar 2022 , partidos en los que tendrá que sacar seis puntos con el fin de que no peligre su chance de poder llegar a la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, hay varios futbolistas que no podrán acompañar a la Blanquirroja y más llamaron la atención fueron: Anderson Santamaría , Edison Flores , Santiago Ormeño y Raúl Ruídiaz, ya que no fueron citados por el 'Tigre'.

"Ormeño no está , pero posiblemente pueda volver más adelante. Ahora está con poca participación en su equipo. Queremos darle participación a los que más continuidad tienen en sus clubes", declaró el 'profe' ante la consulta por el delantero con nacionalidad mexicana y peruana.

Siguiendo la línea en México, el tema de Anderson Santamaría fue sorpresivo, ya que el defensor es considero en el Atlas. Su rendimiento con los colores patrios no fueron buenos y, de seguro, la decisión partió por ahí. En cuanto a Edison Flores y Raúl Ruidíaz, ambos jugadores aún no se recuperan en su totalidad de las lesiones y el estratega argentino prefiere no arriesgarlos.