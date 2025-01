¡Buenas noticias! Doña Peta asegura que Paolo Guerrero no necesitó operación

Luego de dar por finalizado su vínculo con SC Internacional , Paolo Guerrero viajó a Alemania con urgencia y se sospechó que fue para realizarse una operación en su rodilla derecha. El delantero lleva meses teniendo problemas físicos que le impiden estar al 100% y luego de su partido con Chile por Eliminatorias Qatar 2022 el jugador no volvió a jugar.

La actualización del jugador lo brindó su madre Doña 'Peta' quien confirmó que el delantero no necesitó operarse y tan solo hizo un mejor tratamiento de los que ofrecen en Brasil: "Paolo está bien, no necesitó una operación. Hizo fisioterapia en la rodilla, aquí hay buenos médicos. Su rodilla no está hinchada y estará bien. Saldremos de Alemania el jueves."