Ramos defendió a Zambrano de las críticas: "Cuando estuvo, lo hizo bien"

Las opciones de Boca para ganar la Liga Profesional de Argentina son casi nulas y las esperanzas están puestas en la Copa Argentina, donde son finalistas. A pesar de pelear por un título, los hinchas no están conforme por el nivel que viene mostrando el equipo dirigido por Sebastián Battaglia.

Carlos Zambrano es uno de los más cuestionados. Martín Liberman no dudó en criticar al León y señaló que es lento, no tiene nivel para jugar en la primera de Boca.

Christian Ramos no dudó en respaldar a Zambrano y señaló que cada vez que al defensor nacional le tocó jugar, cumplió una buena labor. Luego, agregó que el presente de Boca no es bueno.

"Si la crítica es despiadada, entonces no es justa. He visto partidos de Boca y a veces se exagera con Zambrano. Cuando estuvo, lo hizo bien. Igual, el presente de Boca tampoco es bueno y eso no ayuda", señaló Ramos a Fútbol como Cancha.