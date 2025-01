Ángelo Campos tras ser convocado a la Selección Peruana: "La verdad no me lo esperaba"

Ángelo Campos no dudo en mostrar su felicidad por haber llegado a ser convocado a la Selección Peruana , afirmando que este llamado de Ricardo Gareca lo sorprendió mucho, incluso manifestó que no se lo esperaba.

Asimismo, Ángelo Campos contó como fue que se entero de su llamado a la Selección Peruana. "Estaba saliendo de Matute, después de entrenar. Apenas salí de la puerta, recibí la llamada de Eddy Linares (de la FPF), me dijo que tenía que pasar unas pruebas, el hisopado correspondiente, porque había una posibilidad de que pueda ser convocado. Me di la vuelta y me fui a la Videna para sacarme el hisopado y me puse muy contento, feliz. La felicidad es enorme. A la única persona que le conté fue a mi esposa", explicó.